В Томске ВАЗ врезался в дорожное ограждение, водитель был пьян и без прав

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 13 октября, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 3.50 на пр.Фрунзе, 240а. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21102 не справился с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на дорожное ограждение. Водитель и 19-летний пассажир автомобиля с травмами доставлены в медицинское учреждение.

В сообщении отмечается, что права управления транспортными средствами молодой человек не имеет. Автомобилем он управлял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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