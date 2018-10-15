Рафтеры из Томского района представят Россию на Чемпионате мира в Аргентине

15 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

Рафтеры команды «Томск-Одиссей» из поселка Копылово Томского района Томской области представят Россию на Чемпионате мира, который пройдет в Аргентине 5–11 ноября, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«Представлять нашу страну на международных соревнованиях предстоит томским парням из рафт-команды „Томск-Одиссей“. Уже 17 октября команда вылетает в Аргентину, где проведет заключительный этап подготовки к Чемпионату в горах Патагонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены готовились к соревнованиям в городе Окуловка Новгородской области.

По словам президента Федерации рафтинга России, директора и тренера Копыловского подросткового клуба «Одиссей» Алексея Широкова, которого цитирует пресс-служба, летом спортсмены провели большую работу и готовы достойно представить нашу страну на Чемпионате мира.

Клуб «Одиссей» — самый титулованный в Томской области по водному туризму. Его воспитанники — бронзовые призеры чемпионата мира 2011 года (Коста-Рика, река Пакуаре), чемпионы мира 2013 года (Новая Зеландия, остров Северный), серебряные призеры чемпионата мира 2014 года (Бразилия, водопады Игуасу), победители первенства Европы 2014 года (Словакия, слаломный канал «Дивока вода»), а также неоднократные победители всероссийских соревнований по рафтингу.

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