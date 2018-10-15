В Томске ликвидировали последствия сильного ветра

15 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Главы районов, руководители городских коммунальных и оперативно-дежурных служб доложили об устранении последствий порывов ветра 13 октября, достигавших 19 м/с, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

По информации городской Оперативно-дежурной службы, от томичей поступило порядка 1000 обращений, касавшихся отключения электроэнергии, обрыва и провисания проводов, падения деревьев и веток, повреждения рекламных баннеров. Случаи травм не зарегистрированы.

Коммунальные службы собрали и вывезли упавшие деревья, ветки, листву и мусор. Всего в уборке города были задействованы более 44 единиц специализированной техники и порядка 123 человек на ручной уборке. Дворники УК и подрядные организации районных администраций продолжают убирать упавшие небольшие ветки во дворах и на парковках.

Специалисты «Горсетей» на сегодняшний день восстановили электроснабжение по всем поступившим заявкам.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства поручено провести ревизию светофоров и оперативно восстановить их работу в случае неполадок.

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