Томичам предлагают выбрать имя томскому аэропорту

15 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В России стартовал масштабный общенациональный проект «Великие имена России», в ходе которого 45 российских аэропортов, в том числе и томский, будут названы именами выдающихся соотечественников, сообщает пресс-служба обладминистрации.

С идеей проекта выступили авторитетные общественные организации — Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Общество русской словесности. Общественная палата России поддержала эту инициативу и выступила оператором проекта. В Томской области проект координирует региональная Общественная палата.



«Цель проекта — общественное признание и прославление наших выдающихся соотечественников, увековечивание их памяти», — отметил сегодня, 15 октября, на пресс-конференции, посвященной старту проекта в Томской области, председатель Общественной палаты региона Евгений Чойнзонов. Он также подчеркнул, что выбор имен будет идти в формате народного голосования, в ходе которого жители Томской области определят, чье имя достойно украсить фасад аэропорта Томска.



Евгений Чойнзонов отметил, что в качестве претендентов для наименования аэропортов могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. При этом для названия аэропортов не будут рассматриваться имена политиков за последние сто лет. Приоритетный критерий выдвижения имен в регионе — историческая связь с территорией.



Проект будет реализован в четыре этапа. На первом — с 15 до 21 октября — Общественная палата Томской области обсудит и сформирует первичный список имен для названия томского аэропорта, который будет опубликован на сайте проекта Великиеимена.рф и сайте Общественной палаты России.



На втором этапе — с 22 по 28 октября — будет сформирован общероссийский список имен-претендентов. На этом этапе свои предложения к первичному списку смогут внести все жители России и Томской области. Предложить свой вариант томичи смогут на сайте Великиеимена.рф. Имена, которые наберут более 500 голосов, будут включены в лонг-лист конкурса.



После этого по итогам общероссийского социологического опроса будет выбрана тройка лидеров имен-претендентов на название каждого аэропорта.



С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосовать можно будет на сайте проекта «Великиеимена.рф», в социальных сетях («Вконтакте» и «Одноклассниках»), в аэропортах и на борту самолетов компании «Аэрофлот». Также можно будет проголосовать по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 или отправить sms-сообщение на короткий номер.



Кроме того, на площадке Общественной палаты Томской области (Томск, пл. Ленина, 6-а, кабинет 1) будет работать региональная приемная проекта, где все желающие смогут заполнить анкеты для голосования. В Томске, Северске и томском аэропорту анкеты будут раздавать волонтеры всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».



Итоги конкурса подведут 5 декабря. В этот день официально будут объявлены имена, которые жители страны присвоили 45 российским аэропортам. Затем в регионах начнется работа по оформлению этих аэропортов.



Директор томского аэропорта Роман Фроленко отметил, что присвоение имени аэропорту не означает его юридического переименования. Новое имя лишь дополнит действующее.

«Наименование аэропорта не повлечет за собой смену международного кода и не потребует бюджетных денег и больших затрат на изготовление вывески и внутреннее брендирование аэропортов. Имя нашего соотечественника, которое выберут жители региона, его биография лягут в основу концепции оформления фасада и внутреннего пространства пассажирского терминала томского аэропорта. Это важная имиджевая составляющая, которую аэропорт сможет использовать в коммуникациях с пассажирами», — подчеркнул Роман Фроленко.

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