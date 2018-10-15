Томичи смогут узнать об истории ТГУ

В «Открытом университете» ТГУ 17 октября стартует курс лекций «Томский университет: штрихи к портрету», сообщают организаторы.

Курс начнется с лекции «Университет сквозь века», посвященной ключевым событиям, датам и именам в жизни вуза на протяжении 140 лет:

Томский университет в Российской империи;

Томский университет в Советском Союзе;

Томский университет в Российской Федерации.

Сотрудник Музея истории ТГУ Андрей Николаевич Кузьмин расскажет о том, что значит быть классическим университетом, кем были первые выпускники, что такое СФТИ в истории вуза, как и чем жил университет на стыке эпох.



Лекция пройдет в 302 аудитории 2 корпуса ТГУ (левое крыло, 3 этаж). Начало в 18.25.

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