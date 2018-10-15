В селе Межениновка Томской области появился интернет «Ростелекома»

15 октября 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» модернизировал оборудование передачи данных в селе Межениновка Томского района, в котором проживает около 500 семей. В результате у жителей населенного пункта появилась возможность пользоваться интернетом на скорости до 8 Мбит/с и услугой «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» построил современную цифровую радиорелейную (беспроводную) линию связи до распределительного узла (автоматической телефонной станции), который находится в центре села. Такая технология позволяет передавать данные на десятки километров и подходит для населенных пунктов с малым количеством жителей. Раннее в Межениновке была только телефония.

«Теперь жители Межениновки смогут при помощи интернета записываться к врачу, получать дистанционное образование, совершать онлайн платежи, а это важно для людей в условиях повсеместного развития цифровизации в стране. В этом населенном пункте мы предоставили услугу в рамках собственного инвестиционного проекта», – подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Интерактивное ТВ» «Ростелекома» делает просмотр телеконтента удобным для абонента. В числе интеллектуальных сервисов: электронная программа телепередач, функции паузы, записи и перемотки телеэфира, сервис «Видеопрокат», «Караоке», «Социальные сети», а также «Родительский контроль» для ограничения доступа детей к взрослому контенту.

Абонентам доступно свыше 200 каналов в цифровом качестве. Используемая платформа предоставляет информацию о погоде и курсах валют.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение жители Томской области могут на сайте www.tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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