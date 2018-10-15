Будущее службы занятости обсудят на конференции в Томске

15 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Межрегиональная конференция «Позиционирование службы занятости в условиях трансформации рынка труда» пройдет 17 октября в бизнес-корпусе ТГУ - ул. Набережная реки Ушайки, 12.

Как сообщают в департаменте труда и занятости населения, в рамках конференции обсудят стратегии развития современного центра занятости, образовательные программы и карьерные траектории, роль работодателей в вовлечении молодежи и развитии проектных инициатив, ценности поколений X, Y, Z и запрос среды на новые компетенции.

На конференции будут представлены регионы: Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Тюменская, Омская, Новгородская, Свердловская области, Республика Алтай и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Основная задача, которая стоит перед службой занятости сегодня – внедрение инноваций, переход на современные технологии без нарушения традиционных, устоявшихся методов работы, взаимодействия с работодателями и гражданами. Службе занятости предстоит отреагировать на серьезный вызов времени – быть одновременно с людьми старшего поколения и с уже вышедшим на рынок труда поколением Z, поколением гаджетов, отвечать требованиям широкой аудитории», — рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области.

Участие в конференции примут представители работодателей, вузов, СПО и госструктур.

Для участников будут работать четыре тематические секции. Также в рамках конференции пройдет Workshop – «Проективные методики в профессиональном и личностном самоопределении».

С программой конференции можно ознакомиться здесь.

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