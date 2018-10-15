Томский таксист оказался в тройке лучших по России

Томский Обзор / Фото: 15 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Представитель Томской области Павел Соколов занял второе место на I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России 2018», финал которого прошел в Сочи, сообщает пресс-служба обладминистрции.

В финале конкурса соревновались победители региональных этапов — 17 водителей такси из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Томска, Красноярска и других городов. Соревнования проходили в четыре тура: проверка знаний законодательства таксомоторной отрасли, водительского мастерства на площадке, практических навыков водителя (замена колеса и установка детского кресла), а также презентация своего региона.



Павел Соколов, который в августе этого года стал победителем регионального конкурса профессионального мастерства в Томской области, стал вторым в федеральном этапе. Первое место занял водитель из Санкт-Петербурга, третье — представитель Красноярского края.

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