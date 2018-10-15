Томский госуниверситет и Puzzle English будут вместе обучать студентов английскому языку

Томский государственный университет и онлайн-платформа Puzzle English планируют создание совместных продуктов для обучения английском языку, нацеленных на студенческую аудиторию. Одновременно ТГУ может стать полигоном, на котором происходит «обкатка» новых программ, сообщает пресс-служба вуза.

Договоренность о сотрудничестве сторон была достигнута на конференции инновационных образовательных технологий EdCrunch, где ТГУ и Puzzle English представили свои лучшие онлайн-курсы.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, университет и онлайн-платформа планируют разработать пилотный обучающий курс. Его апробация будет проводиться на базе университета, что позволит одновременно обеспечить комплексную оценку эффективности в сравнении с группами, изучающими английский язык при помощи традиционных подходов. Наряду с этим наличие в ТГУ специалистов в области лингвистики, психологии, педагогики, когнитивных наук позволит выявить проблемные факторы, препятствующие продуктивному усвоению материала, и предложить способы решения данных проблем. Обсудить детали совместного проекта стороны планируют во время визита представителей Puzzle English в ТГУ.

Puzzle English — одна из наиболее популярных онлайн-платформ для самостоятельного изучения английского языка. Основой формата обучения является тренировка восприятия английского на слух. По данным на конец 2017 года на платформе зарегистрировано 4 000 000 человек.

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