В Томске из-за нарушения санитарных норм временно закрыли «Центр раннего развития «Колобок»

15 октября 2018 / Томский Обзор

В пятницу, 12 октября, Ленинский районный суд Томска рассмотрел дело об административном правонарушении в «Центре раннего развития «Колобок», сообщает пресс-служба Томского областного суда.

Целью расследования стало выявление причин возникновения семи инфекционных заболеваний у детей, посещающих данное дошкольное учреждение. Во время выездной проверки специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований ФЗ, относящихся к условиям содержания детей в помещениях, ненадлежащего хранения и приготовления пищи, а также правил мытья столовой посуды и кухонного инвентаря, контроля качества продуктов.

В связи с выявленными нарушениями суд приостановил деятельность дошкольного учреждения на 45 суток.

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