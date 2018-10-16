В доме на Вавилова, 10 в Томске появилось тепло и электричество

16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В пострадавшем от пожара многоквартирнике на ул. Вавилова, 10, в Томске демонтированы опасные конструкции на мансардном этаже, к теплу подключены все стояки в пяти подъездах, а также электричество, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Строители закончили разбор и вывоз мусора из квартир мансардного и четвертого этажа. На объекте заняты до 40 рабочих, техника, на придомовой площадке оборудованы два строительных вагончика. Межведомственная комиссия, сформированная из сотрудников администрации Советского района, вместе с собственниками заканчивает обход квартир, сотрудники ТГАСУ — обследование железобетонных и металлических конструкций.

«К концу этой недели эксперты подготовят предварительное заключение о видах работ и объеме восстановления. К этому же сроку предстоит проработать технические условия на уровень отделки пострадавших квартир. Именно эти «базовые» документы позволят составить план-график аварийно-восстановительных работ», — сказал вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Решение о восстановлении пострадавшего 27 сентября от пожара дома по улице Вавилова, 10, в Томске глава региона Сергей Жвачкин принял на встрече с жителями. Руководителем группы по восстановлению объекта и организации строительных работ губернатор назначил своего заместителя по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

Площадь пожара в пятиэтажке на Вавилова, 10, составила 680 «квадратов». От огня и воды пострадали 116 из 122 квартир дома, в котором прописаны 287 человек (в том числе 65 несовершеннолетних, два инвалида и семья с шестью детьми). Пожар признан локальной ЧС.

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