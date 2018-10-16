Судовладельцы Томской области перевозили незастрахованных пассажиров - прокуратура

16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Томская транспортная прокуратура выявила в деятельности пяти судовладельцев нарушения порядка страхования пассажиров и членов экипажей судов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Установлено, что в одном из районов Томской области деятельность паромной переправы осуществлялась в отсутствие действующего договора страхования в отношении перевозимых пассажиров, в связи с чем в отношении руководителя организации было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 11.31 КоАП РФ (перевозка незастрахованных пассажиров).

Судовладелец предоставил заключенный лишь в октябре 2018 года договор страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

«С учетом всех установленных по делу обстоятельств руководитель предприятия признан виновным в совершении указанного правонарушения с назначением административного наказания в виде предупреждения», — говорится в сообщении.

Проверкой выявлены также случаи игнорирования судовладельцами требований закона о страховании принятых в навигацию 2018 года на работу членов экипажей судов.

АО «Томская судоходная компания» на момент проверки застраховало на случай возможного причинения вреда жизни и здоровью при исполнении служебных обязанностей лишь 73 члена экипажа 10 эксплуатируемых судов. Вместе с тем, в навигацию 2018 года компания эксплуатировала 67 единиц транспортного флота, 227 несамоходных судов, 14 служебно-вспомогательных судов и 17 единиц плавмеханизации, которые обслуживали не менее 800 членов экипажей.

По результатам проверки Томским транспортным прокурором руководителям предприятий водного транспорта внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

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