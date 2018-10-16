Томский и Ивановский театры обменяются гастролями

С 17 по 21 октября в Томске на сцене театра «Скоморох» (пл. Соляная, 4) состоятся гастроли Ивановского театра кукол со спектаклями «Азбука вежливости», «Ключ от королевства» и «Живая вода», сообщает пресс-служба обладминистрации.



С 24 по 28 октября коллектив Томского театра куклы и актера «Скоморох» представит в Иваново спектакли «Жил такой медвежонок», «Новые приключения колобка», «Настоящие бременские музыканты».

Оба театра стали участниками программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.



Пятый год в проекте участвуют лучшие постановки театров России — спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектаклей, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудиторий.

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