Сотрудница томского онкодиспансера обвиняется в хищении 2 млн. рублей

16 октября 2018 / Томский Обзор

Прокуратура Кировского района Томска направила в суд уголовное дело о фиктивном трудоустройстве в онкологическом диспансере.

«Сотрудница ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», работающая в должности руководителя, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере» — сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемая устраивала на работу в медучреждение своих знакомых с возложением на них определенных обязанностей, которые эти лица фактически не исполняли. Деньги с зарплаты фиктивных сотрудников она похищала. Общая сумма материального ущерба , составила более 2 млн. рублей.

Обвиняемая отказывается признавать свою вину. Тем не менее, прокуратура считает собранные доказательства достаточно весомыми для судебного обвинения.

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