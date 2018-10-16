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Новый выпуск «IT-провинции» посвящен анонсам секций предстоящей конференции «Город IT»

Томские новости, IT, it-провинция блог город IT Новый выпуск «IT-провинции» посвящен анонсам секций предстоящей конференции «Город IT»

Вышел новый выпуск блога «IT-Провинция». На этот раз он посвящен темам грядущей конференции «Город IT».

В первом выпуске анонсы секций посвященных проектному управлению, enterprise-системам и DevOps.

Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.

Видео: IT-Провинция

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