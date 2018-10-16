Новый выпуск «IT-провинции» посвящен анонсам секций предстоящей конференции «Город IT»
16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: IT-Провинция
Вышел новый выпуск блога «IT-Провинция». На этот раз он посвящен темам грядущей конференции «Город IT».
В первом выпуске анонсы секций посвященных проектному управлению, enterprise-системам и DevOps.
Напомним, над проектом «IT-провинция» работает томский блогер Дмитрий Корнев. Выпуски посвящены томскому IT и происходящим в нем процессам.
Видео: IT-Провинция
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