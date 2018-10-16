Северские спортсменки завоевали награды на первенстве мира по самбо в Грузии

16 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Первенство мира по самбо проходило в столице Грузии Тбилиси, в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 36 стран мира. Томскую область представляли северские спортсменки Валерия Анисимова и Виктория Сергиевская, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка Томского государственного университета Виктория Сергиевская впервые выступала на первенстве мира и завоевала «серебро» в категории 56 килограммов среди юниорок.

Мастер спорта России международного класса, учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, студентка Томского государственного педагогического университета Валерия Анисимова одолела соперницу из Германии и заняла первое место среди юниорок весовой категории 64 килограмма. Таким образом, Валерия стала двукратной победительницей первенства мира, защитив свой титул 2017 года.

Обе спортсменки тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя ДЮСШ «Русь» Дениса Вышегородцева.

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