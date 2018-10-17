Узнать всё о личном оружии жители Томской области смогут на портале GOSUSLUGI.RU

17 октября 2018 / Партнерский материал

Охотники, спортсмены, любители антиквариата или просто люди, радеющие за безопасность своей семьи – каждый из них по своим причинам хочет иметь оружие. Однако с этим возникают сложности.

Для покупки, продажи и эксплуатации оружия необходимо знать много специальной информации и соблюдать предписанные законом требования. Так, на законодательном уровне оружие подлежит строгой классификации, и частное лицо имеет право приобретать только оружие гражданского типа.

Но теперь разобраться в подобных нюансах томичам поможет интернет-портал gosuslugi.ru: в специальном разделе «Оружие и личная безопасность» он собрал и структурировал все необходимые сведения, изложив их кратко и доступно! Раздел также предлагает жителям Томской области быстрый и удобный способ подать заявление на получение всех необходимых лицензий и разрешений.

Приобрести гражданское оружие стало проще, чем когда-либо! Для начала нужно всего лишь зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и перейти во вкладку «Жизненные ситуации». Этот новый раздел портала был разработан специально для того, чтобы максимально упростить поиск информации по самым разным социальным вопросам – от приобретения недвижимости до путешествий по России. Здесь же находится вкладка «Правопорядок», содержащая раздел «Оружие и личная безопасность».

В этом разделе «Жизненных ситуаций» томичи, желающие купить оружие, найдут общие сведения об оружии как предмете индивидуального пользования. Здесь же приготовлена более подробная информация, которая распределена по трём специальным разделам.

Первый раздел называется «Виды оружия» и посвящён классификации оружия. Здесь пользователи смогут легко найти подробную информацию о видах гражданского оружия (например, охотничьем, или оружии для самообороны) и о том, на приобретение какого оружия необходима лицензия.

Второй раздел – «Требования к оружию». Он содержит руководство по проверке качества любого оружия, которое заранее подготовит покупателя к выбору наилучшей модели. Заботясь о том, чтобы приобретался только качественный, сертифицированный товар, портал gosuslugi.ru составил чек-лист покупателя, в котором указано, на что стоит обратить внимание при покупке.

В третьем разделе, «Кто может купить оружие», подробно описаны правила покупки оружия. Будущие владельцы оружия смогут узнать, в каких случаях на покупку оружия необходима лицензия, какие документы выдаются при регистрации оружия – и многое другое! Для удобства восприятия информация структурирована в виде списков и таблиц.

Но это ещё не всё – теперь через портал gosuslugi.ru можно получить лицензию на покупку оружия. Это очень удобно и совсем не сложно! Достаточно подать электронное заявление. Сделать это можно в разделах «Виды оружия» и «Кто может купить оружие». Войдя в личный кабинет или зарегистрировавшись, будущим стрелкам нужно просто внести необходимую информацию и прикрепить требуемые документы в электронном виде. Некоторые поля заполнятся автоматически, ведь часть данных о себе вы уже добавили во время регистрации – портал запомнил их и внесёт сам!

Более того, в разделе «Кто может купить оружие» можно также оформить, переоформить или продлить разрешение на покупку, хранение и ношение оружия. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку, выбрать тип услуги и следовать простым инструкциям.

Статус заявления пользователи смогут отслеживать через свой Личный кабинет на портале gosuslugi.ru.

Зачем разыскивать информацию по многочисленным, не всегда надёжным источникам и возиться с бумажной документацией? С порталом gosuslugi.ru каждый охотник сможет узнать, как купить ружьё!

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