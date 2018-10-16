Спортсменка из Томска стала двукратной чемпионкой мира по прибрежной гребле

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2018 // Фото: Depms.ru

Ольга Халалеева стала победительницей чемпионата мира по прибрежной гребле, который проходил в канадском городе Виктория, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томичка Ольга Халалеева вышла на старт в составе российской четверки (Елена Данилюк, Василиса Степанова, Юлия Волгина и рулевая Елизавета Панкова). Российский экипаж занял первое место с результатом 25 минут 18 секунд. Всего в этой группе соревновались 20 экипажей.

Ольга Халалеева является мастером спорта России, семикратной чемпионкой России по академической гребле, чемпионкой России по прибрежной гребле, обладательницей Кубка России и финалисткой Кубка мира. Лауреат областного конкурса «Спортивная элита» и действующий член сборной России по академической гребле.

Ольга Халалеева тренируется под руководством бригады томских наставников Анатолия Иванова, Лидии Ранцевой, Валентины Якименко, Инессы Богомоловой и Виктора Рудаковича из Санкт-Петербурга. В настоящее время является старшим лаборантом кафедры спортивного совершенствования и аспирантом гуманитарного факультета ТУСУРа.

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