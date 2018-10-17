Томские судебные приставы помогли организации найти деньги на оплату долгов

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске строительная компания оплатила многомиллионный долг по налогам после применения мер принудительного исполнения, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Организация задолжала 22 млн рублей по налогам, так как долгое время не выплачивало их, заботясь только о получении прибыли. Деньги компания получала на четыре расчетных счета. Судебный пристав вынесла запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого имущества должника, а также обратила взыскание на счета. В результате была списана сумма порядка четырех миллионов. рублей.

Затем сотрудница УФССП выехала на предприятие, где арестовала автомобиль Газель, 2017 года выпуска и вручила руководителю требование о предоставлении остальных транспортных средств для составления акта описи и ареста. Это заставило директора задуматься о дальнейшем ведении дел. И в скором времени у организации появились денежные средства на оплату задолженности в полном объеме, в том числе исполнительского сбора (денежного взыскания за неисполнение требований исполнительного документа в добровольный срок) в размере 1,5 млн рублей.

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