Томский госуниверситет поднялся в рейтинге QS BRICS и стал вторым по интернационализации

Консалтинговая компания Quacquarelli Symond (QS) опубликовала рейтинг лучших университетов стран BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Томский государственный университет поднялся с 26 на 19 строку этого рейтинга, а по показателю «доля иностранных студентов» стал вторым среди сильнейших вузов стран БРИКС, опередив большинство именитых университетов Китая и Индии.

«Для нас такая оценка университета особенно важна, потому что в последние годы страны BRICS очень интенсивно растут. И вспоминая слова Кэррола „Если хочешь остаться на месте, то нужно бежать в два раза быстрее“, можно подытожить: чтобы расти в BRICS — нам пришлось бежать в четыре раза быстрее. Эти страны сегодня огромное внимание уделяют развитию образования, созданию университетов мирового класса, продвижению в рейтингах. В этом смысле наше интенсивное продвижение говорит о том, что мы продолжаем динамичное развитие, и в этом большая заслуга всего нашего коллектива», — прокомментировал результаты рейтинга ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Для ТГУ образовательное сотрудничество со странами BRICS, в частности, Индией и Китаем, является приоритетным. Высокие позиции вуза в рейтинге, на который ориентируются абитуриенты из стран BRICS, позволят университету привлекать еще больше иностранных студентов. Добавим, что для привлечения иностранных студентов Томский госуниверситет активно взаимодействует с зарубежными партнерами — университетами и школами, использует ресурс выпускников ТГУ — иностранцев.

В рейтинге QS BRICS — 2019 Томский государственный университет улучшил свои показатели по таким позициям, как академическая репутация и репутация среди работодателей, количество сотрудников с кандидатской ученой степенью или PhD. Кроме того, в университете увеличилось количество научных статей на одного научно-педагогического сотрудника.

Один из лучших результатов рейтинга — второе место среди сильнейших вузов стран BRICS по показателю «интернационализация», здесь ТГУ на три пункта улучшил свой прошлогодний результат.

В Сетевом университете БРИКС Томский государственный университет отвечает за организацию взаимодействия по одному из пяти предметных направлений — «Экология и изменение климата». Кроме того, вуз является координатором Ассоциации университетов России и Индии.

Тэги/темы: