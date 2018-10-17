«Аэрофлот» требует с аэропорта Томска компенсацию за повреждение самолета птицами

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

ПАО «Аэрофлот» подало в суд на ООО «Аэропорт Томск» (входит в холдинг «Новапорт», эксплуатирует аэропорт «Богашево»), требуя компенсации за поврежденный птицами самолет, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

Заявление направлено в Арбитражный суд Томской области. Сумма иска — 1,6 млн рублей убытков, сообщает пресс-служба суда. Птицы повредили самолет «Аэрофлота», исковые требования — стоимость его ремонта.

«В обоснование своих требований заявитель ссылается на ненадлежащее исполнение аэропортом своих обязанностей по орнитологическому обеспечению безопасности полетов в районе аэродрома», — говорится в сообщении.

Суд назначил рассмотрение дела на 6 ноября.

Как сообщалось, в середине 2017 года Арбитражный суд Томской области отказал авиакомпании «Глобус» (входит в группу S7) во взыскании с ООО «Аэропорт Томск» $40,5 тыс. и 183 тыс. рублей в качестве компенсации за попадание птицы в двигатель самолета Boeing-737 в 2014 году. В рамках разбирательств было проведено несколько экспертиз.

Инцидент с самолетом «Глобуса» в «Богашево» не был единичным. В июне 2016 года самолет А320, выполнявший рейс Томск-Москва, был вынужден вернуться из-за попавшей в двигатель птицы, а в июле Ан-24, летевший в Томск из Сургута, совершил дополнительный круг перед посадкой из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидентов никто не пострадал.

Томская транспортная прокуратура ранее заявляла, что у аэропорта отсутствует часть оборудования, которое отпугивает птиц: пистолет-ракетница, складные ловушки для ворон, зеркальные шары. Кроме того, аэропорт должен каждые три года проверять находящуюся неподалеку свалку бытовых отходов, но при последней проверке в 2013 году в графике она была запланирована лишь на 2017 год.

При этом прокуратура отмечала, что аэропорт закупил часть оборудования для отпугивания птиц: восемь биоакустических приборов, механические птицеотпугивающие приборы, светоотражающие ленты, но этого оказалось недостаточно. Затем аэропорт нанял для отстрела птиц бригаду охотников.

Совладельцами ООО «Аэропорт Томск», которое эксплуатирует аэропорт «Богашево», являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

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