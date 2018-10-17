Томские ученые синтезируют сплав, выдерживающий 1400 градусов Цельсия

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского госуниверситета разработали способ получения жаропрочных коррозионностойких сплавов для судостроения, авиационной, космической и других отраслей, сообщает региональный инновационный портал.

«Задача, поставленная на уровне государственной программы, — получить материал, работоспособный при температуре до 1400 градусов Цельсия, плотностью менее 6 г/см³. Для решения поставленной задачи, нашим коллективом разработан способ, с помощью которого мы прямо в процессе синтеза закладываем структуру порошковых материалов, состоящих из металлической или интерметаллидной матрицы, внутри которой распределены тугоплавкие керамические частицы. Грубо говоря, каждая частица таких порошков, это очень маленький, меньше десятой доли миллиметра, металлический шарик, а в нем распределены еще более мелкие керамические частицы», — рассказал сотрудник лаборатории высокоэнергетических систем и новых технологий ТГУ Владимир Промахов.

Такой способ позволяет получить структуру, формирование которой невозможно достичь механическим смешиванием или другими методами. Матрица и ее «начинка» могут быть разными — и полученные материалы тоже имеют разные свойства.

«С применением одной из разработанных композиций, по технологии лазерного выращивания, задав сложную геометрию детали, мы изготовили прототип реального изделия — он получился жаропрочным и твердым, трудно поддающимся обработке. Сейчас мы работаем над повышением коррозионной стойкости полученного материала, — добавил Владимир Промахов.

С помощью разработанных методов получения новых материалов ученые также пробуют получать лигатуры для существующих коррозионностойких и жаропрочных сплавов на основе никеля и хрома. В этом случае создается не собственно новый материал, а добавка, которая при введении в сплавы улучшает их свойства.

Исследование выполняется в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования России.

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