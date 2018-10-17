Госархив представит сборник документов о работе томских органов внутренних дел с конца XVIII века

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: из фондов ТОКМ

Сегодня, 17 октября, в 16.00 в актовом зале Государственного архива Томской области (ул. Водяная, 78) состоится презентация сборника документов «Сквозь века на страже порядка. Из истории органов внутренних дел Томской области в конце XVIII – начале XX в.».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, сборник подготовлен сотрудниками Государственного архива Томской области совместно с УМВД России по Томской области к 300-летию российской полиции. Книга познакомит с фактами, отражающими процессы становления и особенности развития системы правоохранительных органов региона за период с конца XVIII до начала XX века. Большинство документов в сборнике опубликованы впервые.

Для читателей знакомство с историей томской полиции начинается с 1783 года, когда в Томске появилась должность коменданта, выполнявшего функции главы полицейской управы. Финальный исторический момент в книге — 1 апреля 1917 года. Именно в этот день царская полиция в Томской губернии была упразднена, и началось создание новых органов охраны правопорядка — народной милиции.

На презентации, куда приглашены представители научного исторического сообщества, архивов, библиотек и музеев, сотрудники архива расскажут о сложностях работы с документами по истории полиции дореволюционной эпохи, а также об особенностях их археографической обработки во время подготовки издания.

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