В Томске завершается ремонт первых домов по программе «Аренда за рубль»

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

С начала действия программы «Аренда за рубль» торги на право долгосрочной аренды объектов деревянного зодчества сроком на 49 лет с условием их полного восстановления проведены уже по 16 зданиям, сообщает пресс-служба мэрии.

На 5 деревянных домах ведутся восстановительные работы. В частности, деревянный дом на ул. Пушкина, 5 находится на стадии сдачи объекта. Ремонтные работы в доме на пр. Фрунзе, 32а — на стадии завершения.

В доме на ул. Кирова, 27а также выполнен значительный объем работ. На минувшей неделе здесь начали устанавливать водосточные трубы. И по словам экспертов до окончательного формирования исторического внешнего вида здания остается восстановить печные трубы с узорными дымниками и узорное крыльцо со стороны западного фасада.

«Дом на Кирова, 27 принадлежал мещанину Бриллиантову. И сегодня он воссоздается в своем историческом виде. Например, для томских домов нанесение узора по трафарету на фриз нетипично, но этот дом исторически был украшен именно так. Это одна из его изюминок, которые делают это здание уникальным. Это выяснилось, когда разбирали фриз и обнаружили там остатки краски и силуэт узора, который в точности скопировали и воссоздали при реставрации», — прокомментировал председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов.

После полного завершения и официальной приемки работ для арендаторов будет установлена льготная стоимость аренды — 1 рубль в год.

По 6 объектам — участникам программы продолжается разработка проектно-сметной документации. По трем домам ПСД разработано, однако к ремонтным работам арендаторы пока не приступили. По двум объектам — ул. Тверская, 66 и Тверская, 66а после расторжения договоров с предыдущим арендатором в октябре 2018 года состоялись повторные торги. В настоящее время идет заключение договоров с их победителями.

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