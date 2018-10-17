Томичи смогут написать «Большой этнографический диктант»

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Российской Федерации, в том числе и в Томской области, накануне Дня народного единства, 2 ноября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.



Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 — общих, 10 — региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 30.



Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование.



В России масштабная акция проводится третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного — к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие.



Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 10 ноября, индивидуальные результаты — 12 декабря.

Тэги/темы: