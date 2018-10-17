В Томске остановлена работа главной канализационной насосной станции

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскводоканала»

Сегодня, 17 октября, в результате повреждения напорного коллектора произошло затопление машинного зала главной насосной станции (ГНС) Томска. Её работа остановлена. Канализование и водоснабжение города обеспечивается в полном объеме, сообщает пресс-служба «Томсководоканала».

На данный момент специалисты ООО «Томскводоканал» работают над локализацией повреждения и приступили к откачке затопивших машинный зал станции стоков. О причинах и сроках устранения аварийной ситуации, а также возобновлении работы объекта в штатном режиме можно будет судить после завершения этих работ.

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