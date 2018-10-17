Солистка ирландского танца из ТГАСУ попала в пятерку лучших танцоров Сибири

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: ТГАСУ

Екатерина Попова, солистка студии ирландского танца «Этно данс» ТГАСУ (руководитель — Ирина Гоц), вошла в пятерку лучших танцоров ирландского направления по всей Сибири, сообщает пресс-служба вуза.

Свой уровень она подтвердила 7 октября в Красноярске на Международном чемпионате по ирландскому танцу, завоевав две награды высокой пробы. Екатерина награждена серебряной медалью в номинации «Интермедиат рил» — это уровень продвинутых исполнителей в иерархии ступеней мастерства. Ей также вручен Кубок за III место в номинации «Preliminary Championships» («Предварительный чемпионат»). Это первый шаг к званию победителя чемпионата.

Тэги/темы: