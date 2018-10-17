Авиакомпания «Победа» приступила к выполнению рейсов Томск — Москва
17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
С 17 октября новый авиакомпания «Победа» начала выполнять рейсы Томск — Москва в аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба томского аэропорта.
Рейсы будут выполняться ежедневно на новых современных самолетах Boeing 737.
С расписанием движения самолетов можно ознакомиться на сайте томского аэропорта в разделе Расписание.
«Благодаря своей ценовой политике авиакомпания „Победа“ станет востребованным перевозчиком для жителей Томска и близлежащих регионов» — отметил директор томского аэропорта Роман Фроленко.
Актуальную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте компании.
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