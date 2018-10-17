Коллекторы два дня угрожали жителям томской деревни поджогами из-за долга односельчанки

17 октября 2018 / Томский Обзор

Полиция и судебные приставы выясняют обстоятельства ситуации в деревне Белояровка Новоселовского сельского поселения Колпашевского района Томской области, жителей которой коллекторы терроризируют своими угрозами.

«Два дня жителям деревни звонили коллекторы и с нецензурными выражениями требовали побудить односельчанку погасить долг перед микрофинансовой организацией. Звонки получили порядка 15 человек, с их слов, им угрожали поджогами домов», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу сельского поселения Сергея Петрова.

По его словам, жители написали заявления в полицию, накануне сотрудники правоохранительных органов и судебные приставы работали в деревне.

Сергей Петров также сообщил, что женщина, из-за которой коллекторы угрожали жителям деревни, наняла адвоката для решения проблемы в правовом русле.

Он добавил, что в настоящее время коллекторы прекратили свои звонки.

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