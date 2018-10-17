Томские клумбы готовят к зиме (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: Владимир Дударе

Сегодня в Томске, в связи с приближающимися морозами городские службы начали активную подготовку городских цветочных клумб и цветников к зиме.

Как сообщает директор ООО «Зеленстрой» Владимир Викторович Туласов, в данный момент к холодам уже подготовлена большая часть крупных рассадников города, к зиме осталось прибрать большие клумбы на площади Ново-Соборной и некоторые мелкие городские цветники.

«В этом году на Ново-Соборной мы высаживали бегонию и декоративную капусту. Растения эти однолетние, высаживались на сезон. Бегония погибла при первых же морозах, так как она теплолюбива, а вот декоративная капуста оказалась более морозостойкой. Убирать растения решили постепенно, чтобы сразу не оставлять клумбы совсем пустыми. Неделю назад прибирали сквер областной администрации, а вчера получили задание очистить все на Ново-Соборной. Сейчас клумбы уже полностью голые, сегодня после обеда все что собрали будем вывозить», — отметил Владимир Туласов.

В этом году компания ООО «Зеленстрой» выиграла аукцион и была назначена главным подрядчиком, отвечающим за озеленение города. Весной были озеленены и украшены цветами в общем счете 48 парков и скверов Томска.

На сегодняшний день, по поручению мэра Ивана Кляйна в городе так же продолжаются осенние акции по озеленению. Сотрудниками компании «Горзеленстрой» по муниципальному контракту здесь было дополнительно высажено 64 двухметровых сибирских ели. А в целом за благоустроительный сезон в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на бульваре Кирова высадили живую изгородь из 7000 саженцев сирени и более 400 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев — рябины, тополя и липы.

«Для хвойных оптимальным считается высадка в зиму или в период ранней весны, до начала сокодвижения» Ели мы досадили на всем протяжении бульвара Кирова, на тех участках, где исторически растут хвойные деревья. В целом за благоустроительный сезон совместно с общественниками и коллективами предприятий Томска мы высадили 24 тысячи саженцев деревьев и кустарников. На будущий год эта работа по поручению мэра будет продолжена», — отметил начальник отдела озеленения департамента дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Томска Григорий Александров.

Фото: Владимир Дударев

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