Томские ученые получили два гранта на изучение шизофрении

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые НИИ психического здоровья Томского НИМЦ выиграли два гранта Российского научного фонда на исследования шизофрении, сообщает региональный инновационный портал.

«Шизофрения — это социально значимое расстройством с неизвестным патогенезом. Распространенность заболевания составляет порядка одного процента, независимо от уровня развития стран, популяционных и расовых особенностей. Поэтому исследования в этой области актуальны», — говорит заместитель директора по научной работе НИИ психического здоровья Светлана Иванова.

Один из проектов томских ученых — изучение процессов миелинизации головного мозга при шизофрении с помощью методов нейровизуализации. В исследованиях примет участие профессор Сиэтлского университета Василий Ярных, который разработал авторскую методику оценки визуализации, определяющей процессы миелинизации при рассеянном склерозе.

Второй проект посвящен исследованию в области метаболомики. Специалисты НИИ психического здоровья планируют найти способ прогнозировать возникновение побочных эффектов психотропных препаратов.

«Больные шизофренией имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета — такие состояния встречаются у них в два или даже в четыре раза чаще, чем в общем в популяции, что приводит к снижению их продолжительности жизни — объясняет Светлана Иванова. — Зачастую причины метаболических нарушений — применение новых атипичных нейролептиков, которые очень эффективны для лечения основного заболевания, но дают такие побочные эффекты. Важно своевременно выявлять группы риска, которые будут склонны к таким нарушениям. Они могут быть связаны с генетическими и конституциональными факторами. Если мы сможем прогнозировать такие нарушения на ранних этапах, можно будет применять персонализированную терапию и снизить риск развития данных нежелательных явлений».

Размер грантов РНФ составляет по шесть миллионов рублей в год на каждый проект.

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