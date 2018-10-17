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Томские ученые получили два гранта на изучение шизофрении

Томские новости, Образование и наука, Медицина и здоровье, шизофрения психическое здоровье Томские ученые получили два гранта на изучение шизофрении

Ученые НИИ психического здоровья Томского НИМЦ выиграли два гранта Российского научного фонда на исследования шизофрении, сообщает региональный инновационный портал.

«Шизофрения — это социально значимое расстройством с неизвестным патогенезом. Распространенность заболевания составляет порядка одного процента, независимо от уровня развития стран, популяционных и расовых особенностей. Поэтому исследования в этой области актуальны», — говорит заместитель директора по научной работе НИИ психического здоровья Светлана Иванова.

Один из проектов томских ученых — изучение процессов миелинизации головного мозга при шизофрении с помощью методов нейровизуализации. В исследованиях примет участие профессор Сиэтлского университета Василий Ярных, который разработал авторскую методику оценки визуализации, определяющей процессы миелинизации при рассеянном склерозе.

Второй проект посвящен исследованию в области метаболомики. Специалисты НИИ психического здоровья планируют найти способ прогнозировать возникновение побочных эффектов психотропных препаратов.

«Больные шизофренией имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета — такие состояния встречаются у них в два или даже в четыре раза чаще, чем в общем в популяции, что приводит к снижению их продолжительности жизни — объясняет Светлана Иванова. — Зачастую причины метаболических нарушений — применение новых атипичных нейролептиков, которые очень эффективны для лечения основного заболевания, но дают такие побочные эффекты. Важно своевременно выявлять группы риска, которые будут склонны к таким нарушениям. Они могут быть связаны с генетическими и конституциональными факторами. Если мы сможем прогнозировать такие нарушения на ранних этапах, можно будет применять персонализированную терапию и снизить риск развития данных нежелательных явлений».

Размер грантов РНФ составляет по шесть миллионов рублей в год на каждый проект.

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