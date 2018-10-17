Томичам расскажут о духовном мире средневекового человека

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В пятницу, 19 октября, в Томском госуниверситете стартует третий курс лекций Дмитрия Сергеевича Конькова «Протестантство: религиозная революция XVI века», сообщают в группе «Открытого университета» ВКонтакте.

Слушатели смогут познакомиться с шестью лекциями о протестантстве в контексте европейской истории XVI века. Томичи узнают о духовном мире средневекового горожанина, проблемах церкви и веры, положении папства, религиозных войнах, протестантстве и политике, реакции католицизма и реформации церкви.

Лекции будут проходить по пятницам в 302 аудитории 2 корпуса ТГУ (левое крыло, 3 этаж).

Начало в 18.25.

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