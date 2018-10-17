Часть Ленинского района Томска осталась без горячей воды из-за аварии на насосной станции

17 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Остановка главной насосной станции Томска признана ЧС локального характера. В связи с ней ограничено горячее водоснабжении для жителей Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня в районе 11.10 утра в результате повреждения напорного коллектора произошло затопление машинного зала главной насосной станции (ГНС) Томска. Работа станции была остановлена. «Томскводоканал» и городские коммунальные службы приступили к ликвидации последствий и откачке воды из затопленного помещения.

Для откачки привлечено 7 насосов, в том числе 1 погружной. После этого будет необходимо просушить помещение, заменить вышедшее из строя электрообрудование. Работа по восстановлению штатного режима работы ГНС организована в круглосуточном режиме.

Для уменьшения объемов сброса воды и предотвращением возможного выхода стоков на рельеф временно ограничено горячее водоснабжение. Как уточняют в пресс-службе "Томскводоканала" в диспетчерскую службу предприятия поступило несколько звонков по подтоплению прилегающих к частным домам территорий. Речь идет об улицах Первомайской, Польской, Ангарской, Большой Подгорной, Каховской. Туда предприятие направляет мобильную откачивающую технику.

На заседании КЧС было принято решение признать сложившуюся ситуацию ЧС локального характера, привлечь все необходимые материально-технические ресурсы для ликвидации последствий аварии. В частности «Томскводоканалу» сегодня переданы имеющиеся в распоряжении муниципалитета насосы и тепловые пушки. Специалисты департамента дорожной деятельности направили подрядчика для очистки дренажных систем. В местах возможного подтопления администрацией Ленинского района организованы посты наблюдения.

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