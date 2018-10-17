Ночью в Томске ожидается гололед

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В ночь на четверг, 18 октября, в Томске местами ожидаются гололедные явления, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололед. Ветер юго-западный 3 – 8 м/с, днем местами усиления до 13 м/с. Температура ночью -1…-3°С. Температура днем +3…+5°С.

Сегодня в ночь «Спецавтохозяйство» выставит на дежурство 8 единиц пескоразбрасывающей техники. В случае появления признаков обледенении дорожного полотна специалисты САХ получат сигнал диспетчера и приступят к отсыпке песко-соляной смесью потенциально опасных участков улично-дорожной сети – спусков, подъемов, транспортных колец, мостов, поворотов.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости своевременной замены летних шин на зимние и соблюдении скоростного режима на дорогах в период межсезонья.

Тэги/темы: