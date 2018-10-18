Причиной затопления главной насосной станции в Томске стал срыв задвижки с напорного коллектора

18 октября 2018 / Томский Обзор

Специалисты «Томскводоканала» откачали воду из машинного зала главной насосной станции (ГНС) города и установили причину разгерметизации напорного коллектора, сообщает пресс-служба предприятия.

Сегодня ночью бригады «Томскводоканала» откачали машинный зал главной насосной станции Томска и установили причину затопления – срыв задвижки с напорного коллектора диаметром 1000 мм. Приступить к ее замене специалисты пока не могут, поскольку вода под давлением все еще возвращается к станции из сетей.

Между тем ночью начата просушка зала и оборудования тепловыми пушками, начался демонтаж электродвигателей, на станцию подано напряжение. Резервное оборудование готово к монтажу.

Бригады цеха сетей канализации продолжают работы по перекачке стоков с проблемных участков Ленинского района через дренажную систему, чтобы минимизировать ущерб для частных усадеб мкр. Черемошники.

Напомним, вчера к концу дня значительно возросла нагрузка на систему канализации города из-за традиционно высокого потребления воды в вечерние часы. В результате некоторые участки канализационных коллекторов, расположенных в нижней зоне Ленинского района, перестали справляться с нагрузкой.

По информации «Томскводоканала» вода подтопила одиннадцать участков – огороды и дворы. Несмотря на работу собственной и привлеченной откачивающей техники четыре дома пострадали в той или иной степени – сегодня там с утра работает инспекция предприятия для оценки размеров ущерба.

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