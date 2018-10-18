Деревянный дом на пр.Ленина, 56 в Томске отремонтируют за 19 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2018 // Фото: Torgi.admin.tomsk.ru

Памятник деревянного зодчества федерального значения со 120-летней историей, расположенный по адресу пр.Ленина, 56 в Томске, восстановят в рамках муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества». Ремонтно-реставрационные работы уже начались, сообщает пресс-служба мэрии.

«Этот дом входит в число знаковых для Томска зданий. Таких, как дом с жар-птицами по Красноармейской, 67/1, дом с драконами на Красноармейской, 68 и русско-немецкий дом на Красноармейской, 71. Его комплексная реставрация — важный шаг в воссоздании исторического облика Томска», — подчеркнул мэр Иван Кляйн.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества» на восстановление этого дома было выделено 19,756 млн. рублей. Проектные и строительно-монтажные работы на доме ведет ООО «Электромонтаж».

Ремонт дома планировалось начать в мае–июне текущего дома, однако в связи со сменой управляющей компании, необходимостью актуализировать проектную документацию, выполнявшуюся в 2012 году, и провести необходимые экспертизы — начало ремонтных работ было перенесено на октябрь.

В настоящее время завершено отселение жителей, получено разрешение госоргана на производство работ на памятнике федерального значения, после чего подрядчик приступил к работам. Сейчас помещения очищают от штукатурки и вывозят строительный и бытовой мусор.

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