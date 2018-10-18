Томский госуниверситет впервые вошел в рейтинг THE по «Социальным наукам» и «Образованию»

Британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало рейтинги ведущих вузов мира по предметным областям «Образование» и «Социальные науки». ТГУ впервые вошел в эти списки, попав в топ-400 и топ-500 соответственно.

Как уточняют в пресс-службе вуза, в предметной области «Образование» (Education Subject Ranking) учитывались достижения вуза в сфере повышения квалификации и академических исследований системы образования. ТГУ вместе с КФУ и МГУ вошел в тройку сильнейших российских вузов, которые попали в этот предметный рейтинг. Среди мировых вузов ТГУ занимает позицию в группе 301-400.

"Современные технологии в образовании являются сегодня одним из приоритетов развития университета, не случайно в ТГУ создан Институт передового обучения (Advanced Learning Institute). В этой сфере сейчас идут очень мощные трансформации: появляются совершенно новые инструменты, например, анализ больших данных в образовании, которые мы в ТГУ активно применяем. Так что такие результаты – это закономерное движение университета к реализации приоритетов", – подчеркнул ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

В рейтинге по социальным наукам – Social Sciences Subject Ranking – учитываются достижения вуза в области географии, социологии, политологии и международных отношений, коммуникаций и медиа. В этой группе ТГУ занял позицию 401-500, всего в рейтинг попали шесть российских вузов: ВШЭ, КФУ, МГУ, ТГУ, СПбГУ и УрФУ.

Напомним, в общем рейтинге Times Higher Education World University Ranking – 2019 Томский госуниверситет находится в группе 501-600 среди мировых вузов и занимает 5 строчку среди университетов России.

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