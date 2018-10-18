Житель томского села погиб на пожаре в доме своей матери, женщину удалось спасти

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар произошел в частном деревянном доме с надворными постройками села Кафтанчиково Томской области, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома, было сильное задымление внутри, горели надворные постройки. Звено газодымозащитой службы из дома спасло женщину 1934 года рождения», — говорится в пресс-релизе.

В результате пожара сгорела крыша дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорели веранда и крытый двор, у надворных построек обгорели стены, сгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 143 кв.м.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что при тушении пожара обнаружили тело мужчины.

По данным ведомства, им являлся 35-летний сын спасенной женщины, который проживал по соседству.

По факту случившегося следственные органы проводят проверку, назначены экспертизы.

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