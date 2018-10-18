В Томске создана комиссия по выявлению причин остановки главной насосной станции

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В комиссию включены сотрудники департамента городского хозяйства, технические специалисты ООО «Томскводоканал», представители научного сообщества в области водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Комиссии должна досконально разобраться в причинах аварии на ГНС, в результате которой произошел выход стоков на рельеф в районе ул. Первомайской и Большой Подгорной. По этим адресам в течение дня и ночи 17 октября силами городских коммунальных служб, подрядчиков городской администрации, специалистов ООО «Томскводоканал» и УМП «Спецавтохозйство» производилась откачка дренажей. К работе были привлечены подразделения ГУ МЧС по Томской области, спецтехника коммерческих предприятий города. Всего в работе задействовано 38 единиц техники и 92 человека. Безопасность дорожного движения обеспечивали патрули ДПС.

По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие меры.

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