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В начале ноября на экраны выйдет фильм, снятый томичами

Томские новости, Культура в Томске, Кино, фильм кино премьера В начале ноября на экраны выйдет фильм, снятый томичами

Жители Томска и области смогу посмотреть полнометражный художественный фильм «Вера», над которым работала томская съемочная группа, сообщает пресс-служба мэрии.

Режиссер и оператор драматической картины, наш земляк, Александр Нерадовский работал над своей задумкой на протяжении трех лет.

Премьерный показ фильма состоится 4 ноября в 18.00 в ДК им.Островского в Северске, и 5 ноября в 15.00 в Центре Культуры ТГУ.

Вход свободный.

Возрастное ограничение – 18+

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