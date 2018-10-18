В начале ноября на экраны выйдет фильм, снятый томичами
18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: vk.com/kvadro402
Жители Томска и области смогу посмотреть полнометражный художественный фильм «Вера», над которым работала томская съемочная группа, сообщает пресс-служба мэрии.
Режиссер и оператор драматической картины, наш земляк, Александр Нерадовский работал над своей задумкой на протяжении трех лет.
Премьерный показ фильма состоится 4 ноября в 18.00 в ДК им.Островского в Северске, и 5 ноября в 15.00 в Центре Культуры ТГУ.
Вход свободный.
Возрастное ограничение – 18+
Тэги/темы: