В Томске продолжается устранение последствий остановки главной насосной станции

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба «Томскводоканала»

Власти города продолжают мониторинг придомовых территорий в районе Черемошников. В течение суток в круглосуточном режиме проводилась откачка стоков из машинного зала главной насосной станции (ГНС) и дренажей по ул. Первомайская, ул. Б. Подгорная, пер. Днепровскому. Было задействовано 38 единиц техники и 92 человека.

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, на данный момент чрезвычайная ситуация локализована. Службы приступили к аварийно-восстановительным работам — просушке оборудования и замене электродвигателей.

Как уже сообщалось, в результате аварии на ГНС был затоплен машинный зал и вышли из строя 4 основных насоса, что привело к приостановке приема стоков. Для уменьшения объемов сброса воды была частично ограничена подача горячего водоснабжения в микрорайон Каштак. В местах возможного подтопления были организованы посты сотрудников районной администрации. Была привлечена спецтехника подрядчиков департамента дорожной деятельности и благоустройства, ГУ МЧС поТомской области, «Томскводоканала», «Спецавтохозяйства» и других городских служб: мотопомпы, перекачивающие насосные станции, экскаваторная техника.

Позже в Оперативно-дежурную службу Томска начали поступать сообщения о выходе канализационных стоков на рельеф в районе ул. Первомайской, ул. Б. Подгорной, пер. Днепровском, где уже дежурила спецтехника. Все обращения были проверены, жителям были подробно разъяснены действия администрации и предложена помощь в переселении в маневренный фонд в случае ухудшения ситуации.

По данным главы Ленинского района Вячеслава Черноуса, две семьи с ул. Первомайской, 157 и ул. Ангарской, 74 в вечернее время были перевезены к родственникам. Одна из них сегодня утром вернулась в свое жилье. По другим 9 домам, где была подтоплена придомовая территория, переселение не потребовалось.

Для обеспечения безопасности при производстве откачивающих работ в вечерние часы сотрудники полиции ограничили движение по ул. Б. Подгорной. На данный момент ограничение движения транспорта здесь сохраняется на участке от пер. Урожайный до пер.Туристский. Здесь продолжается откачка и перекачка стоков из дренажей. Для обеспечения доступа в дома силами районной администрации оборудуются временные деревянные настилы.

«Сотрудники администрации Ленинского района уже сутки дежурят возле домов, проводят опрос жителей. При необходимости мы готовы в течение часа развернуть пункт временного размещения, но пока жители отказались от переезда», — сообщил глава Ленинского района Вячеслав Черноус.

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