«Томскводоканал» начал замену задвижки на напорном коллекторе ГНС

18 октября 2018 / Томский Обзор

Специалисты «Томскводоканала» остановили поступление воды в машинный зал главной насосной станции (ГНС) Томска из поврежденного напорного коллектора. Вышедшая из строя задвижка, диаметром 1000 мм, демонтирована; в настоящее время начат монтаж новой, стальной запорной арматуры, сообщает пресс-служба организации.

Напомним, именно повреждение задвижки стало причиной затопления машинного зала главной насосной станции.

Бригады предприятия продолжают просушивать зал станции, электрические кабели, резервные двигатели подготавливаются к монтажу.

Бригады цеха сетей канализации продолжают работы по перекачке стоков с проблемных участков Ленинского района через дренажную систему. По последним данным уровень воды в дренажах по ул. Большой Подгорной начал снижаться. Уточненные данные инспектирования мкр. Черемошники свидетельствуют о подтопления пяти жилых домов и одного административного здания. Ущерб, причиненный этим домам, фиксируется для последующей оценки и урегулирования вопроса компенсации.

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