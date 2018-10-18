«Томскводоканал» временно снизит подачу воды в северную часть города

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

Чтобы ускорить запуск в работу ГНС и избежать подтопления новых домов в мкр. Черемошники, «Томскводоканал» ограничивает подачу холодной воды в Ленинский и Октябрьский районы, сообщает пресс-служба организации.

Эти районы не будут отключены от водоснабжения. Однако давление в системе будет снижено до уровня, рассчитанного на подъем воды до 3 этажа (если в доме не установлены локальные насосные станции). Изменения в режимах подачи воды не затронет работу социально значимых учреждений. Такой режим водоснабжения Ленинского и Октябрьского районов будет сохранен до запуска ГНС в работу.

Снижение расхода воды уменьшит объем приходящих в коллекторы Ленинского района стоков. Это позволит избежать подтопления новых жилых домов в мкр. Черемошники и ускорить работы по устранению последствий разгерметизации напорного коллектора.

На станции на данный час продолжается монтаж новой запорной арматуры на напорном коллекторе. Сняты два основных выведенных из строя электродвигателя. Устанавливается первый резервный агрегат, запуск которого позволит снять напряженность в системе коллекторов Ленинского района и мкр. Черемошников — в частности.

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