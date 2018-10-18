Томская автоинспекция активизирует работу с водителями-пенсионерами из-за участившихся ДТП

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Управление ГИБДД по Томской области приняло решение обратиться к властям регионального центра с просьбой помочь в разъяснительной работе с водителями пенсионного возраста о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В последнее время произошло несколько ДТП с участием пожилых водителей, поэтому мы приняли решение обратиться в администрацию Томска с просьбой посодействовать в донесении информации о соблюдении правил дорожного движения до таких водителей через ветеранские организации, управляющие компании, профсоюзы», — сообщил глава региональной УГИБДД Вячеслав Трещев журналистам в четверг.

Так, по его данным, с начала года произошло 171 ДТП с участием водителей старшего поколения, за аналогичный период в прошлом году было 147. В авариях 19 человек погибли, 138 — получили ранения.

«Половина ДТП в текущем году произошла по вине водителей старшего поколения. Так на прошлой неделе 70-летний водитель сбил двух детей, он пояснил, что его ослепило солнце», — отметил В.Трещев.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству «Интерфакс-Сибирь» также сообщили, что просветительская работа с водителями пенсионного возраста пройдет и в районах Томской области.

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