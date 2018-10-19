Главная насосная станция Томска работает в штатном режиме

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

«Томскводоканал» завершил работы по ликвидации аварийной ситуации на главной насосной станции. Ее запустили в работу на одном насосном агрегате накануне вечером, в 22.20.

Как сообщает пресс-служба предприятия, уже ночью были завершены пуско-наладочные работы на втором агрегате. Сейчас станция работает в штатном режиме, канализование города восстановлено в полном объеме.

Еще до запуска второго насоса станции дежурные службы начали поднимать давление в сетях Ленинского и Октябрьского районов. К 05.00 водоснабжение ранее ограниченных в подаче воды микрорайонов было восстановлено.

Сегодня специалисты цеха сетей канализации «Томскводоканала» продолжат работу по откачке воды у жителей подтопленных домовладений. Ночью мобильная откачивающая техника осушала придомовые территории по Ангарской, 74, Большой Подгорной, 213, 203б, 203а. На данный час в откачке нуждается 16 домов.

Напомним, работа главной насосной станции была остановлена 17 октября в связи с повреждения напорного коллектора, из-за чего произошло затопление машинного зала ГНС.

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