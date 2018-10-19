Бывший томский участковый за деньги сообщал похоронному бюро о покойниках

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске бывший участковый предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, с декабря 2017 года по апрель 2018 обвиняемый получил от представителя одного из томских похоронных бюро взятку в 21 тыс. рублей. В обмен на деньги страж порядка сообщал об обнаружении трупов и адресах их местонахождения на территории Томского района.

«За предоставление указанных сведений ему перечислялись от похоронного бюро на банковскую карту в качестве взятки деньги в сумме три тысячи рублей за каждую представленную информацию, в случае, если похоронное бюро заключало с родственниками умершего договор на оказание ритуальных услуг», — говорится в сообщении.

Во время следствия обвиняемый свою вину не признал. Его заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.

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