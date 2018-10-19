В Томске восстанавливают подачу горячей воды в дома Ленинского района

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

В Томске с 7 часов утра ведутся работы по восстановлению системы горячего водоснабжения Ленинского района, сообщает пресс-служба мэрии города.

После запуска первого насоса на ГНС, который был произведен вчера поздно вечером, ситуация с поступлением воды на придомовые территории стабилизировалась.

На 9.00 в зоне подтопления находится 25 домов, из них 9 придомовые территории и 16 квартир.

Также было усилено техническое звено, работающее на откачке воды в районе Черемошников. С 5.00 воду с придомовых территорий и из подполов откачивали 13 единиц насосной техники.

Сотрудники администрации Ленинского района продолжают дежурство.

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