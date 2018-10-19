Томские режиссеры могут принять участие в конкурсе Фестиваля уличного кино

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Плотникова

Команда Фестиваля уличного кино запустила конкурс для молодых режиссеров с главным призом в 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Любой желающий может снять на телефон или камеру короткометражный фильм в одном из четырех жанров: комедия, драма, фантастика или спортивное кино, – и подать заявку на официальном сайте.

22 ноября жюри конкурса во главе с Валерием Тодоровским оценит присланные работы. Призеры получат сертификаты на курс по кинопроизводству от НИУ ВШЭ, а победитель – 1 млн рублей.

Организаторы отмечают, что особый акцент жюри будет делать не на качестве картинки, а на оригинальности рассказываемых авторами историй.

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