Баржа столкнулась с двумя лодками в Томской области, пострадавших нет

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Столкновение речного парома и частных маломерных судов произошло на реке Кеть в Колпашевском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«Катер с баржей-паромом перевозил автотранспорт и во время причаливания к берегу с необорудованным причалом повредил две лодки. В результате столкновения маломерные судна получили механические повреждения», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что экипаж судна и другие граждане не пострадали.

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