В Томске увеличен состав комиссии по оценке ущерба от остановки ГНС
19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал
В комиссию вошли представители «Томскводоканала», сотрудники районных администраций, управления социальной политики администрации города Томска. Сегодня начнутся обходы пострадавших от подтопления квартир, сообщает пресс-служба мэрии.
Комиссия усилена специалистами из всех районных администраций Томска и управления социальной политики. Данная мера позволит сократить время обследования и оценки пострадавшего имущества.
Сотрудники городских коммунальных служб и УМП «Спецавтохозяйство» приступили к просушке подъездов и квартир мощными тепловыми пушками, при помощи которых до этого просушивали оборудование на ГНС. Кроме того, в дома привозят тепловые пушки из муниципальных и коммерческих предприятий Томска.
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