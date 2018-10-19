В Томске увеличен состав комиссии по оценке ущерба от остановки ГНС

19 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томскводоканал

В комиссию вошли представители «Томскводоканала», сотрудники районных администраций, управления социальной политики администрации города Томска. Сегодня начнутся обходы пострадавших от подтопления квартир, сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссия усилена специалистами из всех районных администраций Томска и управления социальной политики. Данная мера позволит сократить время обследования и оценки пострадавшего имущества.

Сотрудники городских коммунальных служб и УМП «Спецавтохозяйство» приступили к просушке подъездов и квартир мощными тепловыми пушками, при помощи которых до этого просушивали оборудование на ГНС. Кроме того, в дома привозят тепловые пушки из муниципальных и коммерческих предприятий Томска.

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